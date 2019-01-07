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«Краснодар» объявил о переходе хавбека сборной Швеции Ольссона
Полузащитник Кристоффер Ольссон станет игроком «Краснодара».
Российский клуб объявил о договоренности с АИК по трансферу 23-летнего футболиста. Ольссон прибудет на сбор «Краснодара» в Марбелье, где подпишет контракт с клубом.
Детали сделки не уточняются. «Краснодар» заплатит шведам 4,9 миллиона евро.
Футболист в минувшем сезоне (в Швеции он проводится по системе «весна-осень») забил 5 голов и сделал пять голевых передач в 29 матчах, а АИК стал чемпионом.
Источник: https://www.sports.ru/football/1070363859.html?ext=subscribe
Категория: Новости / Спорт и туризм