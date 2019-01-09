/Спорт и туризм/
Мурад Мусаев: «Краснодар» приложит все силы, чтобы занять в РПЛ максимально высокое место»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил шансы команды в чемпионской гонке РПЛ.
– Какую оценку поставите «Краснодару» за первую половину сезона?
– По пятибалльной шкале – четверку. Мы идем на втором месте в чемпионате, отставая от «Зенита» всего на очко, пробились в плей-офф Лиги Европы, продолжаем борьбу в Кубке России. Хотя начало получилось очень сложным.
– Вопрос в лоб: «Краснодар» готов к борьбе за чемпионство?
– Я буду краток. Не люблю громких слов. Мы приложим все силы, чтоб занять максимально высокое место. Ответ устраивает?
– Вполне.
– Тогда на этом поставим точку, – сказал Мусаев.
Источник: https://www.sports.ru/football/1070411689.html?ext=subscribe
Категория: Новости / Спорт и туризм