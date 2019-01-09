Мурад Мусаев: «Краснодар» приложит все силы, чтобы занять в РПЛ максимально высокое место»

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил шансы команды в чемпионской гонке РПЛ.

– Какую оценку поставите «Краснодару» за первую половину сезона?

– По пятибалльной шкале – четверку. Мы идем на втором месте в чемпионате, отставая от «Зенита» всего на очко, пробились в плей-офф Лиги Европы, продолжаем борьбу в Кубке России. Хотя начало получилось очень сложным.

– Вопрос в лоб: «Краснодар» готов к борьбе за чемпионство?

– Я буду краток. Не люблю громких слов. Мы приложим все силы, чтоб занять максимально высокое место. Ответ устраивает?

– Вполне.

– Тогда на этом поставим точку, – сказал Мусаев.

Источник: https://www.sports.ru/football/1070411689.html?ext=subscribe