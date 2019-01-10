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Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании

Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Полицейские собираются сравнить генетический материал игрока с образцами, найденными на платье женщины, которая обвинила футболиста в изнасиловании. 

Власти уже направили ордер в судебные службы Италии.

Осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года.

В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов.

В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.

Источник: https://www.sports.ru/football/1070460309.html

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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