Встречаются в отелях: турэксперт объяснила неприязнь немецких туристов к российским

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PR-директор Tez Tour Лариса Аханова рассказала РЕН ТВ о том, где встречаются русские туристы с немецкими, – это отели в Турции.

"Если говорить о самых дружественных направлениях для российских туристов, то это Турция. Именно там, в отелях, встречаются с российскими туристами туристы немецкие. Хотя в Турции часто отели поделены между туристами разных стран", – сказала Лариса Аханова.

По ее словам, другие дружественные для туристов из РФ страны – это Куба и Доминикана. "Это сложилось исторически. Российским туристам там всегда уважение и почет", – говорит туристический эксперт.

Источник: http://ren.tv/novosti/2019-01-11/vstrechayutsya-v-otelyah-tur-ekspert-obyasnila-nepriyazn-nemeckih-turistov-k