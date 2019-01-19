Гендиректор «Краснодара» – Карпину: «Зачем играть, когда одна команда недовосстановлена?»

/Спорт и туризм/

Генеральный директор Владимир Хашиг высказался о возможном переносе ответного матча 1/4 финала Олимп Кубка России с «Ростовом» (первая игра – 2:2).

Ранее РФС сообщил, что встреча назначена на 24 февраля, однако позже назначил на 21 января заседание совместной комиссии по согласованию новой даты. «Ростов» выступаетпротив переноса игры.

«Валерий Георгиевич [Карпин] прекрасно знает ситуацию. На 24-е число матч был назначен потому, что проведение первого матча полуфиналов планировалось на 27-е число.

Но раз все остальные четвертьфиналы (три матча перенесены на март – прим. Sports.ru) и соответственно и полуфиналы перенесли на более поздний срок, в чем смысл игры через два на третий, когда еще чемпионат не стартовал?

Валерий Георгиевич хочет, чтобы мы играли невосстановленными через два дня, да еще и с выезда – у нас 21 февраля матч с «Байером» в рамках Лиги Европы.

А вот в остальном логики нет никакой. Мы защищаем честь страны в Европе, чемпионат еще не начат, полуфиналы перенесены – а именно из-за них был поставлен матч на 24-е число.

Шансы на то, что 27 февраля будет теплее, чем 24-го, выше. Зачем играть, когда одна команда недовосстановлена?» – заявил Хашиг.

Источник: https://www.sports.ru/football/1070727802.html?ext=subscribe