Матч «Ростов» – «Краснодар» не будет перенесен и состоится 24 февраля

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Ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Ростовом» и не будет перенесен.

РФС подтвердил, что по итогам заседания совместной комиссии РФС, РПЛ, ФНЛ и ПФЛ было принято решение, что игра состоится 24 февраля – на эту дату матч был назначен изначально.

«Сегодня совместная комиссия РФС и профессиональных футбольных лиг обсуждала только вопрос, связанный с датой проведения ответной игры между и «Краснодаром».

Позиции клубов здесь не совпадали, поэтому необходимо было принять решение, исходя из всех существующих обстоятельств. В итоге члены комиссии, подробно изучив доводы обеих сторон, постановили провести матч в Ростове-на-Дону 24 февраля.

Именно эта дата была первоначально указана и фактически одобрена всеми клубами при формировании календаря на сезон. Ну и, наконец, процесс по организации игры уже запущен, это тоже немаловажный момент», – заявил руководитель Департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

Источник: https://www.sports.ru/football/1070799276.html?ext=subscribe