Исполком ВАДА принял решение не лишать РУСАДА соответствия кодексу организации

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Исполком Всемирного антидопингового агентства по итогам сегодняшнего заседания оставил неизменным статус РУСАДА, не став применять к нему санкции и лишать соответствия кодексу международной организации, сообщает пресс-служба ВАДА.

Сообщается, что члены исполкома, принимая решение, опирались на рекомендацию Независимого комитета по соответствию ВАДА, который оценивал выполнение российской стороной условий восстановления РУСАДА. Комитет рекомендовал не применять санкций в отношении российской антидопинговой системы, исполком поддержал это предложение.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена.

Источник: https://www.championat.com/other/news-3657063-ispolkom-vada-prinjal-reshenie-ne-lishat-rusada-sootvetstvija-kodeksu-organizacii.html?utm_source=wpush&utm_medium=browser&champpush