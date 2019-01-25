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Фигуристка Самодурова стала чемпионкой Европы, обыграв Загитову в Минске

Российская фигуристка Софья Самодурова стала чемпионкой Европы по фигурному катанию в Минске, в очном противостоянии обыграв соотечественницу, олимпийскую чемпионку Алину Загитову, допустившую ряд ошибок и падение в решающий день соревнований.

123,34 балла оставили Алину на четвёртом месте в произвольной программе.

Станислава Константинова после провала в короткой программе прекрасно выполнила произвольную, заняв в ней второе место после Самодуровой, но этого не хватило, чтобы подняться на пьедестал.

Бронзовым призёром стала финка Вивека Линдфорс.

Источник: https://www.championat.com/other/news-3659913-figuristka-samodurova-stala-chempionkoj-evropy-obygrav-zagitovu-v-minske.html?utm_source=wpush&utm_medium=browser&champpush

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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