"Черноморец" завершил первый сбор

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Новороссийская команда провела двухнедельный учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части первенства России по футболу во втором дивизионе.

Двухразовые тренировки были разбавлены тремя контрольными матчами. Уже на пятый день "Черноморец" сыграл с новосибирской "Сибирью" и если первый тайм завершился с минимальным преимуществом новосибирцев 2:1, то во второй половине второй состав бело-синих не смог совладать с соперником из ФНЛ и проиграл свой отрезок 0:3. Во втором матче соперником новороссийцев стала молодежная команда ФК "Ростов", находящаяся на сборах в Абрау-Дюрсо. На сей раз, все голы были забиты во втором тайме с участием вторых составов. Причем, "Черноморец" проигрывал по ходу встречи, но сумел вырвать победу. В третьем матче бело-синие обыграли со счетом 4:1 команду группы "Урал-Приволжье" второго дивизиона "Уфу-2". Как отметил главный тренер новороссийцев Хазрет Дышеков, - "целью этого сбора было восстановление функций опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой системы, а также просмотр наших молодых футболистов из дубля. Все, что было запланировано, мы выполнили. На следующем сборе контрольных матчей будет больше, 5-6 матчей мы проведем".