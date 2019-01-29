На Кубани появился министр спорта

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По распоряжению главы региона возглавлять ведомство назначен заслуженный мастер спорта, многократный чемпион мира по ачери-биатлону Андрей Марков.

Руководитель был представлен сотрудникам министерства заместителем главы Краснодарского края, курирующим спорт, Николаем Долудой 24 января. В этот же день новоиспеченный министр праздновал свое 39-летие.

Информация о том, что спорт на Кубани будет возглавлять Марков, появилась в СМИ еще в середине октября прошлого года. Но тогда власти никак не стали это комментировать.

Напомним, что 27 апреля 2018 года стало известно, что на министра спорта Краснодарского края, чемпионку Олимпиады 1980 по легкой атлетике Людмилу Чернову заведено уголовное дело. В ее доме были проведены обыски. Чернову подозревали в махинациях при финансировании ФК «Кубань», точнее выплате «желто-зеленым» в 2012-2013 годах субсидий в размере 886 миллионов рублей в рамках региональной программы по поддержке команд по игровым видам спорта. По закону о краевом бюджете, эти средства могли быть направлены лишь некоммерческим организациям, а ООО «Футбольный клуб «Кубань» на тот момент таковым не являлось. Черновой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность) и поместили под домашний арест. Ее обязанности исполнял первый заместитель Сергей Мясищев. Уголовное дело против Черновой несколько раз прекращалось, а затем снова возобновлялось. Следствие не окончено до сих пор. Министр заявляла о своей непричастности к каким-либо противоправным действиям. По информации СМИ, 8 октября олимпийская чемпионка покинула свой пост «по собственному желанию». В этот же день соответствующее распоряжение подписал Кондратьев. Официального заявления по поводу отставки Черновой от краевого минспорта и администрации региона не было. Олимпийская чемпионка возглавляла ведомство с 2006 года.

Но вернемся к Маркову. Из открытых источников известно, что он родился 24 января 1980 года в Москве. Занимался лыжами и биатлоном. В 1998 году перешел в ачери-биатлон. Это сочетание лыжной гонки со стрельбой из лука. В этом виде спорта Марков завоевал 11 золотых медалей чемпионатов мира, став самым титулованным спортсменом в ачери-биатлоне. Известно, что, будучи спортсменом, он выступал за СК Вооруженных сил РФ ЦСКА, сборные Москвы, Московской области и Ханты-Мансийска.

В одном из своих интервью тогда еще 23-летний Марков рассказывал, что, будучи чемпионом мирового первенства по ачери-биатлону, весной и летом зарабатывает на жизнь на стройке. На международных соревнованиях атлет часто выделялся тем, что красил волосы в цвета российского флага.

После завершения спортивной карьеры биатлонист сначала работал тренером сборной ХМАО, а потом национальной команды страны. С 2009 года вошел в Оргкомитет по подготовке XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних Игр в Сочи. С 2011 года Марков возглавил сочинский олимпийский комплекс по лыжным гонкам и биатлону «Лаура». После Олимпиады-2014 работал исполнительным директором федерации санного спорта России. В 2015 году будущий министр был назначен руководителем управления по подготовке чемпионата мира по футболу 2018 в Сочи АНО «Организационный комитет «Россия — 2018». А в июле 2017 года распоряжением Кондратьева был включен в состав регионального оргкомитета по подготовке и проведению в крае чемпионата мира-2018.

Как несложно догадаться, развитие карьеры функционера Маркова пришлось на то время, когда спортивное ведомство возглавлял Виталий Мутко. Это можно считать чистым совпадением, но назначение Маркова на пост краевого министра спорта случилось на следующий день после встречи Мутко, на этот момент уже заместителя председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития, с Кондратьевым в Москве.

Марков возглавил ведомство в не самое лучшее для спорта Краснодарского края время. За минувшие пару лет регион лишился нескольких профессиональных клубов. Достаточно упомянуть футбольный клуб «Кубань», объявивший себя банкротом, и расформированную профессиональную краснодарскую мужскую волейбольную команду «Динамо». Некоторые клубы в регионе до сих пор испытывают финансовые трудности. Спорт в крае в последнее время также стал предметом популизма. Достаточно вспомнить идею главы региона сделать самбо обязательным третьим уроком физкультуры во всех школах Кубани. Как будет реагировать на спортивные вызовы региона новый министр, пока не известно. Чиновник не сделал еще ни одного официального заявления. О созыве пресс-конференции с участием нового руководителя тоже речи не ведется. Пока Марков, образно выражаясь, представляет чистый лист бумаги. Что на нем будет начертано — покажет время.

Источник: https://kuban.mk.ru/sport/2019/01/29/na-kubani-poyavilsya-ministr-sporta.html