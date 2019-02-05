Первый Всероссийский боксерский форум прошел при поддержке «Столото»

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1 и 2 февраля в Анапе (Краснодарский край) прошел первый Всероссийский боксерский форум и отборочный турнир Кубка по боксу имени Президента РФ В. В. Путина.

Мероприятие организовано в партнерстве Федерации бокса России и государственных лотерей, распространяемых под брендом «Столото». Партнерство форума со «Столото» закономерно. Главная миссия государственных лотерей — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и российского спорта. На эти цели всероссийские государственные лотереи уже перечислили более 9,9 миллиарда рублей в бюджет России.

Всероссийский боксерский форум состоялся впервые, но станет ежегодным. Датой начала проведения форума решено считать 1 февраля.

В рамках прошедшего форума состоялось общее собрание Федерации бокса России. Свои доклады зачитали руководители структурных подразделений Федерации, ведущие специалисты, на обсуждение с представителями регионов были вынесены важные вопросы.

Помимо общего собрания на форуме прошла внеочередная конференция Федерации бокса России. По итогам обновился состав исполкома Федерации бокса России — в него были включены три новых участника. Ими стали: руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, двукратный олимпийский чемпион, председатель Совета чемпионов Олег Саитов и вице-президента EUBC Татьяна Кириенко. На конференции был зафиксирован кворум — 82 делегата. Включение новых участников было одобрено единогласно.

Также на первом Всероссийском боксерском форуме состоялось торжественное награждение лучших спортсменов, специалистов и организаций по итогам 2018 года в нескольких номинациях.

Лучший тренер: Виктор Волков, старший тренер сборной команды России.

Лучшие спортсмены: Руслан Колесников, Алексей Дронов, Илья Попов, Джамбулат Бижамов, Анастасия Шамонова.

Лучшая команда: сборная команда России по боксу среди юниоров 17-18 лет под руководством Виктора Фархутдинова.

Лучшая спортивная федерация: Федерация бокса Краснодарского края.

Лучший судья: Александр Игоревич Сызранов (ХМАО — Югра).

Лучший руководитель дирекции Федерации бокса России: Сергей Стрелков, руководитель дирекции Федерации бокса в Приволжском федеральном округе.

Лучший журналист — Василий Конов-младший (Р-Спорт, РИА Новости).

Дирекция Федерации бокса России в СКФО отмечена за массовую и результативную подготовку боксеров.

Кульминацией мероприятия стало боксерское шоу — отборочный турнир Кубка по боксу имени президента РФ В. В. Путина. На соревнованиях были выявлены лучшие боксеры России в двух весовых категориях — легком и первом среднем весе. Состоялись и другие поединки.

В главном бою четвертьфинала победу одержал Элнур Самедов. В 10-раундовом поединке он выиграл у Висхана Мурзабекова и завоевал титул чемпиона России по боксу среди профессионалов в легком весе. В полуфинале турнира Самедов встретится с Айком Шахназаряном.

В среднем весе Ислам Едисултанов досрочно выиграл у Павла Мамонтова.

Алексей Евченко одержал досрочную победу над Кареном Тевосяном. Таким образом, Едисултанов встретится с Евченко в полуфинале отборочного турнира в первом среднем весе.

В другом поединке в первом тяжелом весе Федор Гуреев выиграл у Ламбера Фогума из Камеруна. В шестираундовом бое спортсменов в первом тяжелом весе Ильи Квасникова (Россия) — Есина Абачи (Италия) зафиксирована ничья.

Победы в отборочных боях позволят спортсменам боксировать в турнире, который состоится 22 июля в День бокса. Победители получат право выйти в международную стадию соревнований.

Источник: пресс-служба «Столото»