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Подруга Аланы Мамаевой: «Сын Паши начал заикаться, плохо спит и ждет отца»
Юлия, подруга Аланы Мамаевой, жены футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, отреагировала на продление срока ареста игроку на два месяца.
– Паша пытается всех нас ободрить. Он держится.
- С Аланой вы были на связи, она осталась с детьми?
– Естественно, она с детьми, смотрит за ними, потому что дети не отпускают маму в Москву, потому что боятся, что мама тоже не вернется.
– Адвокаты говорили, что надежды особой нет...
– Надежда всегда есть.
- А видели ребенка Паши, он сильно переживает?
– Конечно. Мы с Алексом общаемся по FaceTime. Он начал заикаться, плохо спит и ждет отца. У Паши очень теплые отношения с детьми, – сказала Юлия.
Источник: https://www.sports.ru/football/1071341108.html?ext=subscribe
Категория: Новости / Спорт и туризм