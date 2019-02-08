Александр Дюков: «Не считаю, что переход на «осень-весну» позволил нашему футболу продвинуться вперед»

/Спорт и туризм/

Председатель совета директоров Александр Дюков, единственный кандидат на пост президента , поделился мнением о схеме «осень-весна».

«Я не считаю, что переход на «осень-весну» позволил нашему футболу продвинуться вперед. С другой стороны, он не создал какие-то серьезные непреодолимые вопросы.

Я считаю, что мы должны обсуждать все вопросы. Но подобное решение не должно быть исключительно в компетенции президента , кто бы им ни был. Это вопрос обсуждения с участием регионов. И эта дискуссия будет очень непростой.

Например, премьер-лига и даже ФНЛ вряд ли захотят вернуться к схеме «весна-осень». Что касается ПФЛ, возможно, имеет смысл вернуться к такому формату. Но нам хотелось бы сохранить спортивный принцип перехода из ПФЛ в ФНЛ. А если они будут играть в разных форматах, это будет сложно осуществить.

Переход на «осень-весна» забрал у ПФЛ несколько месяцев теплой погоды, когда можно играть в футбол. Но надо понимать, что мы северная держава. И большинство регионов имеет отрицательную среднюю месячную температуру 4-5 месяцев в году.

Если мы вернемся, то сможем, наверное, начинать турниры чуть позже и заканчивать на одну-две недели раньше. Но в любом случае мы должны играть в футбол больше.

Если мы хотим, чтобы наш футбол прогрессировал, то даже клубы ПФЛ должны стремиться играть не 6-7 месяцев в году. Нам все равно нужно развивать инфраструктуру. Нам нужны манежи.

И там, где будет получаться — строить такие арены, как в Петербурге. Хотя это и сложно. Но тогда мы перестанем зависеть от погоды и сможем играть в футбол круглогодично, как и в других странах. Тогда мы станем конкурентоспособными», — сказал Дюков.

Источник: https://www.sports.ru/football/1071375714.html?ext=subscribe