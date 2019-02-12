Геленджичане стали призерами чемпионата южного федерального округа по боксу

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Уже давно боксерская школа курорта зарекомендовала себя как одна из лучших в Краснодарском крае.

Это подтверждают многочисленные победы геленджикских спортсменов в первенствах и турнирах разного уровня. Воспитанники спортивной школы «Фортуна» успешно приняли участие в первенстве ЮФО среди юношей 15-16 лет. Из 150 спортсменов в финал вышли сильнейшие. Геленджичане Никита Даниелян и Станислав Савин вернулись домой с достойными трофеями, завоевав серебро в разных весовых категориях. Ребята в боксе не один год, тренируются по несколько часов в день. Без поддержки тренеров эти победы стали бы невозможными.

Несмотря на сложившееся мнение о том, что бокс - это мужской вид спорта, не стоит забывать, что им занимаются и представительницы прекрасной половины человечества. В Геленджике есть спортсменки, которые отдают предпочтение этому виду спорта. Одна из них жительница села Марьина Роща и воспитанница спортивной школы «Спарта» Оксана Мараховская. В боксе наша землячка уже 10 лет, тренируется у российского боксера-профессионала Василия Лепихина. Этот год молодая спортсменка начала с новых побед: первое место в чемпионате Краснодарского края и второе место в Чемпионате Южного Федерального округа России по боксу среди женщин 19 – 40 лет. Это значимая ступенька для дальнейшей спортивной карьеры Оксаны, а самое главное, возможность попасть на чемпионат России, что и получилось у геленджикской спортсменки.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик