"Черноморец" завершил второй сбор победой над молодежкой "Оренбурга"

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Завершился второй учебно-тренировочный сбор "Черноморца", посвященный подготовке к возобновлению текущего сезона 2018/19-го годов в группе "Юг" второго дивизиона.

Напомним, что бело-синие на данный момент занимают четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от астраханского "Волгаря" на три очка и имея на одну игру больше соперника. 18-ый тур в группе "Юг" намечен на 16-ое марта и "Черноморцу" предстоит выезд в Ростов-на-Дону в гости к "Академии футбола имени Виктора Понедельника". Ростовская команда в январе этого года отзаявила главного тренера Муслима Даудова и 18 футболистов. На данный момент в заявке молодого клуба значатся 19 игроков, большинство из которых совсем еще юного возраста. На втором сборе в течение двух недель новороссийская команда занималась в режиме двухразовых тренировок на стадионе "Строитель" и сыграла за это время три контрольных матча. Все игры проходили на фоне усталости. Сначала "Черноморец" выиграл 3:0 в Крымске у молодежного состава "Оренбурга" со счетом 3:0, а на следующий день новороссийцам не хватило сил, чтобы справится с молодежным составом "Ростова". В первом тайме второй состав пропустил два безответных мяча, а вторая половина завершилась вничью 2:2. 113-го февраля новороссийцы снова сыграли с молодежкой "Оренбурга", на сей раз, забив соперникам 4 гола. На этом сборе несколько игроков "Черноморца" пропустили большую часть занятий из-за травм, и во всех матчах трех главному тренеру Хазрету Дышекову так и не удалось, выставить оптимальный состав. В тоже время с просмотров в других клубах вернулись Иван Селеменев и Андрей Мендель, а на следующем сборе ожидается и Сергей Обивалин. Таким образом, с учетом завершающейся 23-го февраля дозаявочной кампании в ПФЛ, можно констатировать, что за исключением вратаря Кирилла Кашеутова, все остальные футболисты останутся и на вторую часть сезона. Следующий сбор команды начнется 19-го февраля, а уже на следующий день запланирован контрольный матч. Всего на третьем учебно-тренировочном сборе запланировано пять контрольных встреч.