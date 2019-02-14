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«Краснодар» сыграл вничью с «Байером» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» принимал «Байер» из Леверкузена. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 0:0.

В первом тайме «Байер» больше владел мячом, но «Краснодар» создал несколько моментов благодаря контратакам. После перерыва немецкий клуб продолжил значительно опережать российский клуб по владению. Обе команды имели шансы забить, но счёт так и не был открыт.

Ответную встречу «Байер» и «Краснодар» проведут Леверкузене. Игра состоится на стадионе «Бай-Арена» 21 февраля и начнётся в 23:00 мск.

Напомним, «Байер» финишировал первым в группе A, опередив «Цюрих», АЕК из Ларнаки и «Лудогорец». «Краснодар» занял второе место в группе J, в которой его соперниками были «Севилья», «Стандард» и «Акхисар Беледиеспор».

Источник: https://www.championat.com/football/news-3677949-krasnodar-sygral-vnichju-s-bajerom-v-pervom-matche-116-finala-ligi-evropy.html?utm_source=wpush&utm_medium=browser&champpush

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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