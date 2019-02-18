Открытое первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по дзюдо

/Спорт и туризм/

Более 100 дзюдоистов из Геленджика, Анапы, Новороссийска и других городов нашего региона приняли участие в Открытом первенстве муниципального образования город-курорт Геленджик по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения, которое в минувшую субботу прошло в спортивной школе «Виктория».

Соревнования ежегодные, проводятся у нас на курорте с 2007 года и посвящены Дню защитника Отечества.

Геленджикские спортсмены Александр Мудров, Данил Пильщиков, Екатерина Жданова, Вероника Славенская и Ирина Константинова в очередной раз показали отличную подготовку, заняв первые места в разных весовых категориях. В общей сложности нашей сборной юных дзюдоистов удалось взять 12 победных и призовых мест. Прошедший турнир еще раз доказал, что Геленджик по праву может называться городом спортивных достижений.

В Геленджике дзюдо пользуется большой популярностью как среди юношей, так и девушек. Отделение дзюдо у нас на курорте существует уже более 10 лет, и сегодня более 200 юных геленджичан отдают предпочтение этому виду спорта. И все воспитанники отделения дзюдо стремятся добиться высоких результатов, и в этом им помогают опытные тренеры и ежедневные тренировки.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик