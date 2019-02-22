/Спорт и туризм/

Мини-футбол популярен в Геленджике

В турнире принимает участие более 300 любителей футбола, 16 команд, представляющие различные организации и предприятия города, микрорайоны и сельские округа.  Это самые массовые и любимые соревнования геленджичан.

С момента старта турнира, который проводится по олимпийской системе, команды уже провели десятки игр. В настоящий момент в лидерах команды: «Геленпальмас», «Геленстрой» и «Кабардинка». Кто станет победителем зимнего чемпионата по мини-футболу будет известно в грядущие выходные.

 Финальные игры пройдут 23-24 февраля на футбольном поле села Дивноморское. Решающая игра и награждение победителей и призеров зимнего чемпионата первенства состоится в это воскресенье в 14.00.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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