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Региональная депутатская неделя началась...

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ, член фракции "Единая Россия" Владимир Синяговский посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в Новороссийске.

Депутат обсудил со специалистами управления строительства администрации города и представителями подрядной организации обсудил график работ на 2019 год. Предстоит провести изменения в проектно-сметную документацию и после этого публичные торги.

Владимир Синяговский отметил, что все процедуры должны пройти открыто и работы надо вести под контролем спортивной общественности.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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