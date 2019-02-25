Региональная депутатская неделя началась...

/Спорт и туризм/

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ, член фракции "Единая Россия" Владимир Синяговский посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс в Новороссийске.

Депутат обсудил со специалистами управления строительства администрации города и представителями подрядной организации обсудил график работ на 2019 год. Предстоит провести изменения в проектно-сметную документацию и после этого публичные торги.

Владимир Синяговский отметил, что все процедуры должны пройти открыто и работы надо вести под контролем спортивной общественности.