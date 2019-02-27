Переливали кровь: на ЧМ полиция задержала лыжников

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На чемпионате мира в Австрии прошли задержания по делу о допинге.

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде прошел антидопинговый рейд полиции. По имеющимся данным, задержаны пять спортсменов — это лыжники из команд Казахстана, Эстонии и Австрии. Казахстанец Алексей Полторанин и эстонский спортсмен Андрус Веерпалу после визита правоохранителей не вышли на старт индивидуальной гонки на 15 км.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/2019/02/27/a_12212383.shtml?utm_source=push