Команда Краснодарской таможни заняла первое место в Спартакиаде по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия

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Наши спортсмены вновь порадовали своими успехами. Команда Краснодарской таможни приняла участие в 61-й Спартакиаде Краснодарской краевой организации Общества «Динамо» среди коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка, проводимой в соответствии с Единым календарным планом спортивно-массовых мероприятий ККО ОГО ВФСО «Динамо» по служебно-прикладным видам спорта на 2019 год.

В лично-командных соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия приняли участие начальник отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны Андрей Валько, инспектор отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны Андрей Коваленко и старший уполномоченный отдела административных расследований Иванна Писарева.

В ходе упорной борьбы командные места распределились следующим образом:

1 место – Краснодарская таможня

2 место – УТ МВД России по Краснодарскому краю

3 место – ОГФС России по Краснодарскому краю

Также в тире ГУ МВД России по Краснодарскому краю состоялось торжественное награждение коллектив физической культуры органов безопасности и правопорядка по служебно-прикладным видам спорта, проведенным в 2018 году.

Коллектив физической культуры Краснодарской таможни по итогам 60-й Спартакиады Краснодарской краевой организации Общества «Динамо», посвященной 95-летию со дня образования, занял второе место.

Грамоту и кубок получил заместитель начальника таможни Алексей Гайденко.

Источник: Пресс-служба Краснодарской таможни