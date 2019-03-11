Зидан сменил Солари на посту главного тренера футбольного клуба «Реал»

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Французский специалист Зинедин Зидан заменил аргентинца Сантьяго Солари на посту главного тренера испанского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Руководство «Реала» приняло соответствующее решение в связи с неудовлетворительными результатами в последних матчах. Солари был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Реала» в октябре минувшего года после увольнения Хулена Лопетеги.

В текущем сезоне «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко после 27 матчей.

Источник: https://sportmail.ru/news/football-foreign/36581252/?from=push