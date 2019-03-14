Соперников "Черноморца" по группе "Юг" стало меньше

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Новороссийский "Черноморец" продолжает подготовку к весенней части первенства России во втором дивизионе.

Бело-синие провели уже 14 контрольных матчей и уже 16 марта должны были стартовать в Ростове-на-Дону в официальной игре. Однако на днях , ростовская "Академия футбола имени Виктора Понедельника" уведомила Профессиональную Футбольную Лигу о том, что добровольно снимается с первенства России во втором дивизионе среди команд клубов ПФЛ 2018/19-го годов. Новороссийский "Черноморец" должен был отправиться в гости к ростовчанам и сыграть с ними 16 марта матч 18-го тура. Теперь, согласно регламента соревнований во всех оставшихся до окончания сезона в группе "Юг" играх "Академии футбола" будут засчитаны технические поражения о счетом 0:3. Таким образом, первый официальный матч в весенней части сезона 2018/19-го годов новороссийский "Черноморец" сыграет намного позже своих соперников. Группа "Юг" стартует 16 марта, следующий тур назначен на 23 марта, но новороссийцы пропускают его согласно календаря соревнований. 20-ый тур первенства в группе "Юг" намечен на 30 марта. "Черноморец" должен отправиться в гости к "Краснодару-3", но день матча перенесен на 1-ое апреля по просьбе краснодарского клуба. Первую домашнюю игру болельщики "Черноморца" смогут увидеть только 6 апреля, когда новороссийцы примут на своем стадионе лидера группы "Юг" краснодарский "Урожай".