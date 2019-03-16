Смерть во время молитвы: футболиста застрелили в мечети

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Вратарь сборной Новой Зеландии по мини?футболу был застрелен в мечети.

Вратарь сборной Новой Зеландии по мини-футболу Атта Элайян погиб в результате терактов в Крайстчерче. По информации Stuff.co.nz, в момент трагедии спортсмен молился в мечети и был убит, когда началась стрельба.

Официальной информации о гибели Элайяна нет. Федерация футбола Новой Зеландии пока не подтверждает гибель голкипера национальной команды, поскольку не получала от правоохранительных органов данные о смерти футболиста.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/2019/03/16/a_12246344.shtml?utm_source=push