200 велосипедистов  проехали по набережной курорта со сборной России по велоспорту-маунтинбайк

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В Геленджике торжественно открыли международную велогонку «Жемчужина моря – 2019», официальный старт которой будет дан завтра в Кабардинке.

А сегодня любители велоспорта и здорового образа жизни не только получили заряд бодрости и хорошего настроения, но и уникальную возможность встретиться с чемпионами велоспорта и сборными командами не только со всей России, но и из Казахстана и республики Беларусь. Те, кто пришел на площадь, и в качестве участников и как зритель, доказали на своем примере, что заниматься спортом не только полезно, но и модно. Маршрут велозаезда следовал от Центральной площади до улицы Маячной и обратно. Впервые на набережной Геленджика единовременно оказалось такое количество любителей велосипедного спорта. Чтобы показать эти масштабы, снимали мероприятие и с земли, и с воздуха.

Завтра участников международной велогонки «Жемчужина моря-2019» ждет настоящее спортивное сражение. Горные склоны Маркхотского хребта и лесные массивы идеально подходят для проведения тренировок и соревнований в дисциплинах маунтинбайк. Пожелаем спортсменам успехов на трассе!

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик