В Сочи начинается международный турнир по теннису

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С 29 марта по 7 апреля в МЦ «Адлер-Арена» пройдет ежегодный международный теннисный турнир ТЕ Sochi Park Tennis Cup 2019, проводимый Краснодарской краевой Федерацией тенниса и некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «Сочи-Парк», генеральным спонсором этого спортивного события.

В престижном турнире примут участие 128 спортсменов в возрастной категории до 17 лет из 12 стран мира - России, Белоруссии, Украины, Эстонии, Италии, Франции, Латвии, Литвы, Македонии, Греции, Бельгии, Швеции. Соревнования будут проводиться в одиночном и парном разрядах. Главный судья TE Sochi Park Tennis Cup 2019 - Андрей Гарибян, судья всероссийской категории, обладатель серебряного значка международной категории Silver Badge.

Игроки подтвердят или повысят свой спортивный разряд, призеры соревнований получат кубки, медали и почетные грамоты.

Роман Баталов, основатель Сочи Парка и некоммерческой организации «Благотворительный Фонд «Сочи-Парк»:

«Дорога в большой спорт начинается с юношеских турниров, и поддержка развития детского спорта очень важна. Возможно, перед нами будущие великие чемпионы, олимпийские призеры, имена, которые навсегда останутся в истории большого тенниса. Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Сочи-Парк» всегда с гордостью поддерживает подобные проекты, и в предстоящем турнире ТЕ Sochi Park Tennis Cup 2019, который проводится ежегодно, мы принимаем активное участие как в организации, так и в финансировании этих международных соревнований».

Теннисные матчи начинаются ежедневно в 09.00. Вход для болельщиков свободный при наличии паспорта, в том числе и на церемонии открытия (2 апреля) и закрытия (6 апреля).

Источник: АО «Сочи Парк»