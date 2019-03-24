Сборная Россия была убедительна в Казахстане

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4:0! Неожиданно. Особенно после разгрома, который устроила сборная Казахстана на днях сборной Шотландии со счетом 3:0.

Дубль Черышева. Гол Дзюбы после пятимесячного перерыва. И в завершении автогол в ворота сборной Казахстана.

Игра легкая. Убедительно в атаке. Были промахи в обороне. Был бы более серьезный соперник, их бы не простили. Но казахи развалились после второго гола.

Счет мог быть и пять и шесть ноль. Но небрежность в завершении комбинаций должны стать разбором тренеров с играками перед следующими матчами.

А пока с победой! Первая победа в отборочном цикле чемпионата Европы-2020.