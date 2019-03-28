"Мир без границ" собирает друзей

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В Геленджике стартует третья открытая спартакиада Черноморского побережья среди людей с ограниченными возможностями, которую проводит краевая общественная организация "Мир без границ". Спартакиада включена в календарный план Министерства спорта Кубани.

Инициатива проведения спартакиады принадлежит депутату Государственной Думы России, лидеру общественной организации "Мир без границ" Владимиру Синяговскому.

Начинается спартакиада традиционно соревнованиями по боччи. Заявки на участие в первом этапе подали 58 спортсменов из 14 муниципальных образований Краснодарского края и города-героя Керчь.

Гостеприимные хозяева приготовили для гостей Геленджика культурную программу и горячее питание.

Приглашаем всех желающий в субботу в 11 часов на торжественное открытие спартакиады.

Игра в мяч "Бочча" — с одной стороны приятное времяпрепровождение, с другой — вид спорта. Бесхитростная в правилах, многие ей увлекаются сразу: от маленьких детей до седовласых стариков. Она зародилась еще в Древней Греции. Во времена Римской империи в похожую на нее игру сражались все — от мала до велика. Она подвинула к развитию и распространению известных сегодня боулинга, лауна и петанки. На протяжении веков любители собирались на улицах, в садах и парках, чтобы погонять мяч.

В 80-х годах уже прошедшего столетия бочча превратилась в вид спорта. Она благотворно влияет на поддержание мышечного тонуса не только у здоровых людей, но и пожилых и больных с поражениями опорно-двигательной системы. Тем игра и хороша: она развивает, поддерживает и лечит одновременно.

Первенство по популярности боччи держит Дания. Здесь существует собственная федерация, объединяющая более 100 клубов по всей стране. Все — от королей до простых рыбаков — фаны игры.

В Португалии ее используют для реабилитации детей с детским церебральным параличом, а в 1984 году бочча была включена в программу первого чемпионата.

В боччу играют тяжелыми обшитыми кожей мячами размером чуть больше теннисного. Как говорят тренеры, здесь важна не физическая сила, а мыслительный процесс. В каждом раунде, прежде чем толкнуть мяч рукой, битой или направить по желобу, нужно поразмыслить, куда он полетит и как сделать удар результативным.

Организовать турнир просто: площадка размером 12,5 на6 метров, набор мячей и от 2 до 6 играющих. В каждом наборе один белый мяч, 6 голубых и 6 красных. Твердое покрытие или песок — значения не имеют.

Участвуют две команды с равным числом игроков. У каждой — свой цвет мячей. Белый называется целью и укладывается у самого края поля. Игрок любым доступным ему способом старается кинуть кожаный шар так, чтобы он ближе лег к цели. И так до последнего броска. После этого подсчитываются очки. Выигрывает та команда, которая больше сгруппирует своих метательных орудий возле цели. 4-6 сетов — и победитель определен. Можно начинать новый раунд.

Бочча — прекрасная пляжная игра. Людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, а у кого их сейчас нет при сидячем образе жизни, бочча позволяет укрепить и сделать подвижнее позвоночник, ведь броски можно делать через голову, через поднятую ногу, правой рукой метнуть мяч через левый бок и наоборот.

Вот почему голова — не последний помощник на пути к победе. Рассчитать траекторию полета, прикинуть силу броска — задача не простая, какой кажется на первый взгляд.