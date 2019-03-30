Владимир Синяговский: Наша задача - помогать этим людям самореализовываться...

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Геленджикские паралимпийцы готовятся к участию в спартакиаде Черноморского побережья "Мир без границ". Геленджикская городская общественная организация инвалидов «Общество инвалидов» создана в 1989 году, реорганизована в 2014 году.

Проведение физкультурной и спортивной работы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья – одна из важнейших задач Геленджикской общественной организации инвалидов «Общество инвалидов». «Общество инвалидов» при непосредственном участии управления по физической культуре и спорту ежегодно проводит физкультурные и спортивные мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, формирует сборную команду города-курорта Геленджик.

Стоит отметить, что с начала образования организации, спортсмены Геленджикской городской общественной организации инвалидов «Общество инвалидов», представляя команду муниципального образования город-курорт Геленджик, приняли участие во всех Спартакиадах инвалидов Кубани.

В 2018 году количество инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, Геленджикской городской общественной организации инвалидов «Общество инвалидов» составило 128 чел., из них количество инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте до 18 лет - 12 чел.

Занятия спортсмены клуба проводят в специализированном спортивном зале «Прометей», приспособленном для занятий всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Общая площадь помещений спортивного комплекса 172 м2, из них физкультурный зал 120 м2. Имеются душевые, туалетные комнаты, просторные раздевалки. Санузлы оборудованы специальными приспособлениями для удобства маломобильных граждан. Единовременная пропускная способность зала составляет 25 человек. В течение дня зал могут посещать до 175 спортсменов (7 смен по 25 занимающихся). Спортивный зал имеет две зоны: для силовой тренировки и игровая (гимнастическая).

В зале установлены тренажеры:

Беговая дорожка

Эллипсоид

Велотренажер

Многофункциональный силовой тренажер

Пресс-машина (для развития мышц пресса)

Жим ногами

Спин-байк

А также шведские стенки, гимнастические маты и другой спортивный инвентарь. Тренажеры и инвентарь приспособлены для занятий инвалидов. Занятия проводят инструктора по спорта (3 человека).

Занятия по бочче проходят в спортивном зале спортивного комплекса «Фортуна».

Культивируемыми видами спорта являются

- дартс,

- пауэрлифтинг,

- шахматы,

- шашки,

- настольный теннис,

- легкая атлетика,

- бочча;

- плавание.

Немало спортсменов, которые достигли самых высоких результатов.

Это Иванченко Дарья – серебряная чемпионка России по стрельбе из лука, чемпионка России по паратриатлону, бронзовый призер России по плаванию.

Потапов Сергей, Бабенко Ирина – чемпионы и призеры Краснодарского края по пауэрлифтингу.

Бурмистров Константин – многократный победитель краевых соревнований по бочче.

Григорян Давид, Тулупова София – неоднократные победители и призеры краевых соревнований по плаванию.

В 2018 году команда спортсменов с ограниченными возможностями здоровья приняла участие в 14 спортивных мероприятиях, они завоевали 29 медалей; в текущем периоде 2019 года – в 4-х мероприятиях, завоевали 9 медалей.

Сборная Геленджика по боччи готова стартовать 30 марта на Открытой спартакиаде Черноморского побережья "Мир без границ".

"Мы очень благодарны нашему депутату Госдумы Владимиру Синяговскому за возможность участвовать в календарных мероприятиях Министерства спорта Кубани и завоевывать спортивные разряды на спартакиаде," - поделились своими эмоциями ребята.