/Спорт и туризм/

Владимир Синяговский: Вы все победители, потому что каждый день совершаете подвиг...

В Геленджике прошел первый этап Открытой спартакиады Черноморского побережья "Мир без границ" среди спортсменов-инвалидов.

Участников и гостей спартакиады приветствовал депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский.

48 участников из 12 муниципальных образований Краснодарского края в возрасте от 10 до 55 лет соревновались по боччи в спортивном комплексе "Фортуна".

От имени главы города-курорта Геленджика присутствующих поздравил заместитель главы Максим Климов и председатель городской думы Михаил Димитриев.

Лидер краевой общественной организации "Мир без границ" пригласил к дискуссии руководителей делегаций городов и районов края о качестве проведения и организации соревнований среди спортсменов-инвалидов. Каждый спортсмен и сопровождающие лица заполнили опросные листы. "Предстоит нам сделать анализ всех пожеланий ребят и представить на рассмотрение депутату Госдумы," - сообщил журналиста председатель совета организации "Мир без границ".

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Добавить комментарий

Последние новости

12 сигналов тела о внутренних проблемах

Что ждет строительный рынок после 1 июля

Офицер российской военной базы в Абхазии стал 3-кратным чемпионом ВС РФ по армейскому рукопашному бою

Сатановский назвал причину «истерики» НАТО из-за Крыма

Храм Святых Петра и Февронии Муромских будет один из самых красивых и оригинальных в России

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!