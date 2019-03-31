Владимир Синяговский: Вы все победители, потому что каждый день совершаете подвиг...

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В Геленджике прошел первый этап Открытой спартакиады Черноморского побережья "Мир без границ" среди спортсменов-инвалидов.

Участников и гостей спартакиады приветствовал депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский.

48 участников из 12 муниципальных образований Краснодарского края в возрасте от 10 до 55 лет соревновались по боччи в спортивном комплексе "Фортуна".

От имени главы города-курорта Геленджика присутствующих поздравил заместитель главы Максим Климов и председатель городской думы Михаил Димитриев.

Лидер краевой общественной организации "Мир без границ" пригласил к дискуссии руководителей делегаций городов и районов края о качестве проведения и организации соревнований среди спортсменов-инвалидов. Каждый спортсмен и сопровождающие лица заполнили опросные листы. "Предстоит нам сделать анализ всех пожеланий ребят и представить на рассмотрение депутату Госдумы," - сообщил журналиста председатель совета организации "Мир без границ".