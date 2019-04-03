В России разрешат охоту с луком

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В России разрешат охотиться с луком и стрелами. Соответствующий законопроект прошел первое чтение. Хранить и использовать луки с силой натяжения больше 27 кг смогут те, у кого есть охотничьи билеты и разрешения на хранение и ношение оружия. При этом лук придется зарегистрировать в Росгвардии. Напомним, сейчас лук можно использовать только для занятий спортом.

Легализация охоты с луком в России давно назрела, рассказал в интервью радио Sputnik тележурналист, путешественник Сергей Астахов.

«У нас есть и подходящая охота для этого, в частности весенняя охота на глухаря, на тетерева, на объект охоты, который мало двигается, находится на месте, и есть возможность прицелиться. Есть много интересных, адреналиновых осенних охот – на копытных, но лося, на косулю, на кабана. Кроме того, охота с луком всегда более честная, потому что сложная. Нужно не только знать повадки зверя, быть хорошим охотником, специалистом, но и быть хорошим стрелком, надо уметь пользоваться луком. Лук – очень сложный снаряд, который не терпит фамильярного отношения. Его надо узнать, надо долго учиться стрелять из лука. Просто так взять в руки лук и идти стрелять нельзя – можно нанести себе физический ущерб», - рассказал специалист.

По его словам, ажиотажного спроса такая охота не вызовет.

«Не так много людей пойдет на это, а кто пойдет, будет относиться со всей ответственностью. На лук однозначно введут лицензию, хотя по сути это спортивный снаряд. У нас все всегда делается с перегибом, чтобы прижать. Будут сложности, наверняка будет необходимость постоянной перерегистрации», – сказал Сергей Астахов.