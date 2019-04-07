"Черноморец" уступил "Урожаю", а Алексей Кузнецов сыграл сотый матч

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В очередном туре первенства России по футболу в группе "Юг" второго дивизиона новороссийский "Черноморец" принимал на своем поле одного из лидеров турнира краснодарский "Урожай".

Эта встреча стала сотой в карьере за "Черноморец" для капитана команды Алексея Кузнецова и перед началом защитник получил в подарок от генерального директора клуба Виталия Бут именную майку, а от городской общественной организации болельщиков "Синий туман" плакетку на память. К сожалению, преподнести подарок в виде победы своему капитану футболисты "Черноморца" не смогли. На 30-ой минуте "Черноморец" не использовал свой момент и тут же пропустил. Благо, через пять минут капитан команды Алексей Кузнецов сумел сравнять счет после подачи углового. На перерыв соперники ушли при ничейном счете 1:1, но во второй половине игры новороссийцы пропустили гол от Амура Калмыкова на 69-ой минуте игры, и потерпели поражение со счетом 1:2. "Черноморец" остался на четвертом месте, но уже два коллектива соперников догнали бело-синих по очкам в турнирной таблице. Следующий матч новороссийская команда проведет 12 апреля в Астрахани с местным "Волгарем", а дома сыграет 17 апреля в 17:30 с нальчикским "Спартаком".