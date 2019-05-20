"Черноморец" с "Дружбой" не подружился

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После скандального матча с песчанокопской "Чайкой" в 27-ом туре, игра с майкопской "Дружбой" ожидалась с небольшой тревогой.

Мало того, что новороссийская команда имела на два дня меньше выходных, чем соперники из Адыгеи, так еще и настроение у футболистов "Черноморца" из-за шумихи в СМИ, вряд ли было на высоте. К счастью, ход игры показал, что сложности не повлияли на мастерство игроков и бело-синие одержали уверенную победу над принципиальным соперником. Забить хозяева поля смогли лишь на предпоследней минуте первого тайма, перед этим, нереализовав кучу моментов. Точным ударом на 44-ой минуте отличился Манвел Агаронян, а рикошет дезориентировал вратаря "Дружбы". Во втором тайме "Черноморец" также имел достаточно моментов для взятия ворот, но забил лишь однажды. После розыгрыша углового удара отличился Артур Ахмеджанов. Теперь новороссийской команде предстоит выезд в Ставрополь на игру местным "Динамо". Правда встреча состоится 24-го мая в 15 часов 30 минут в поселке Рыздвяный, где проводят свои игры динамовцев.

Сергей Шахвердов