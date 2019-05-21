/Спорт и туризм/

Россия в четверть финале! Впереди нас ждет сборная США...

Разгром чемпионов мира в групповом турнире и сборная Россия занимает первое место в группе Б. 7:4! Убедительно. Но если смотреть только итог.

В матче мы проиграли два периода из трех. Первый со счетом 0:1, а третий - 1:3. Тренеров должно насторожить не собранность команды в начале поединка. Второй период стал решающим. Не хватало белого полотенца от тренеров шведов. Но третий период наши мастера просто сдали. Силы надо поберечь, но а где умение бороться до конца? Будем болеть за наших в стыковых играх. Тут ошибки не прощают. Игра пойдет навылет.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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