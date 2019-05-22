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«Надо выдержать американское хамство»: Чемпион о матче Россия - США

Сборную России по хоккею ждет матч против команды США. Команды встретятся в 1/4 финала Чемпионата мира. Игра пройдет 23 мая и определит фаворита чемпионата.

О том, что ждет российскую сборную в этой игре, рассказал в интервью радио Sputnik советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников.

«Надо будет выдержать американское хамство, и чтобы судейство было более-менее нормальным. Не будут успевать, а будут грубить и хамить. А так российская команда нормально идет, здорово выглядит и добивается своего. Проблем с американцами быть не должно. Я боюсь только, как бы не пропускали американское хамство. Всю жизнь после американцев у ребят всегда бывают травмы. Судьи не должны такое пропускать», - считает двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Ранее российская сборная обыграла команду Швеции со счетом 7:4 и стала единственной командой, которая не потерпела ни одного очка. На счету команды 7 побед подряд.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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