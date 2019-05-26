Российские хоккеисты завоевали бронзу: радоваться или огорчаться?

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В матче за третье место сборная Россия сумела победить чехов только по буллитам. Состав нашей команды был на удивление звездный. Но вся звездность начала отваливаться в плей-офе. А в полуфинале привела к поражению.

Конечно. итоги чемпионата мира по хоккею будут анализировать специалисты. нам любителям остается только высказать свои эмоции и наблюдения.

Команда собрала ведущих игроков, выступающих за океаном. Звезды действительно в групповом турнире сделали сборную непобедимой, яркой. СМИ перестарались с прогнозами финала раньше времени.

А на лицо: небрежность, понтовитость, не умение собраться в критической ситуации, незнание гимна своей страны(они стояли так же как при гимне США в НХЛ), в том числе и тренеров, отсутствие лидера, способного повести команду к победе(как показали канадцы и финны), минимальный набор схем игры команды у тренерского штаба, ну и результат, который нас не устраивает по итогам.

Молодцы болельщики, которые остались преданной команде до конца.

А главное, у команды 50% ее состава высокопрофессиональный вратарь. Герой чемпионата. Вратарь номер один в мире. И это уже не надутая риторика, а правда, подтвержденная титаническими усилиями, особенно в матче за третье место.