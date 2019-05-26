"Черноморец" разгромил "Динамо" из Ставрополя

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В последние годы игры с новороссийским "Черноморцем" стали для ставропольского "Динамо" настоящим бедствием.

В прошлом сезоне бело-синие разгромили дома динамовцев со счетом 5:0, в текущем первенстве результат повторили, снова отправив пять безответных мячей в ворота ставропольчан. Однако в зимний период динамовцы укрепили свой состав и преподнесли несколько сенсационных результатов в весенней части сезона, обыграв дома краснодарский "Урожай" и астраханский "Волгарь".

Матч в Рыздвяном, где проводит свои игры "Динамо" ожидался болельщиками "Черноморца" с тревогой, но на деле все вышло иначе. Новороссийская команда с первых же минут стала разрывать оборону соперника и первый тайм завершила со счетом 2:0. Голы на свой счет записали два Ивана - Лукьянов и Селеменев.

Впрочем, счет мог бы быть и крупнее, если бы гости не транжирили все свои моменты. На второй тайм ставропольчане вышли с твердым намерением исправить ситуацию на поле, но в итоге получили еще два гола в свои ворота. Оба раза отличился Илья Стефанович, забив с пенальти и с игры. Теперь на счету нападающего 10 голов в первенстве России за "Черноморец". Матч завершился крупной победой новороссийской команды 4:0.

31 мая "Черноморец" проведет заключительный матч в нынешнем сезоне. На своем стадионе в Новороссийске наша команда сразится с пятигорским "Машуком-КМВ", а начало встречи назначено на 18:00.