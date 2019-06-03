«Черноморец» завершил сезон победой!

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В заключительном туре сезона 2018/19-го годов «Черноморец» без особых проблем обыграл пятигорский «Машук-КМВ» и занял итоговое четвертое место.

Отрыв нашей команды от ставшего третьим астраханского «Волгаря» составил семь очков. Столько же отделяет «Черноморец» от майкопской «Дружбы», финишировавшей на пятом месте. В отчетном матче с пятигорчанами бело-синие владели территориальным преимуществом все игровое время, не позволив сопернику нанести ни одного удара в створ ворот. Зато рамка голкипера «Машука-КМВ» подвергалась ударам целых 32 раза. К сожалению, лишь дважды из этих ударов мяч побывал в воротах гостей. Оба раза еще в первом тайме отличился Манвел Агаронян. Во второй половине «Черноморец» очень хотел забить третий гол, но на пути мяча либо вставал вратарь красно-белых Сергей Будко, либо мяч пролетал рядом со штангой. Финальный свисток арбитра из Химок Сергея Тихонова застал «Черноморец» в атаке и зафиксировал победу нашей команды со счетом 2:0. Новый сезон 2019/20-го годов во втором дивизионе стартует в середине июля. На данный момент состав группы «Юг» точно не ясен. Из тех 14-ти клубов, которые принимали участие в прошедшем сезоне, процедуру лицензирования в РФС прошли лишь десять, и «Черноморец» в их числе. Подготовительные сборы наша команда начнет ориентировочно в 20 числах июня.