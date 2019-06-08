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Трех футболистов "Черноморца" Новороссийск отстранили от футбола на три года

В соответствии с частью 1 статьи 118 Дисциплинарного регламента РФС за оказание воздействия на игроков с целью влияния на результат матча - запретить футболисту ФК "Черноморец" Резникову С.В. осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение 3 (трех) лет.

 

- В соответствии с частью 1 статьи 118 Дисциплинарного регламента РФС за оказание воздействия на игроков с целью влияния на результат матча - запретить футболисту ФК "Черноморец" Юдину И.И. осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение 3 (трех) лет.

- В соответствии с частью 1 статьи 118 Дисциплинарного регламента РФС за оказание воздействия на игроков с целью влияния на результат матча - запретить футболисту ФК "Черноморец" Пуляеву А.В. осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение 3 (трех) лет.

Источник: КДК РФС

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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