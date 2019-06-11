Россия останется без Лиги чемпионов? Разбираемся с экспертом

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Реформы в европейском футболе проводятся лишь в интересах суперклубов, но не национальных лиг. Так почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал возможное исключение российских команд из Лиги Чемпионов.

Напомним, ранее официальный представитель чемпионата Испании Даниэль Серехидо рассказал, что Россия может быть «почти полностью исключена» из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА. Он отметил, что в чемпионате останутся представители Испании, Италии, Франции и Германии.

Вся эта реформа затеяна ради топовых стран, чтобы они зарабатывали еще больше денег, рассказал в интервью радио Sputnik главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко.

«Россия относится к не топовым странам. Логично, что из самой топовой лиги мы чуть-чуть выпадем. Лига Европы и Лига чемпионов естественно предполагают наличие менее активно ратирующихся команд», – сказал Николай Яременко.

Из года в год по новому турнирному регламенту в лиге чемпионов должно сохраняться минимум 24 команды. В топ-24 европейских клубов Россия при всем желании не попадает.

«В лучшем случае попадает одна команда. В рейтинге УЕФА мы занимаем

6-е место – среди стран, но не среди клубов. Все это будет на основании коэффициентов, которые сложатся к 2023 году, и неизвестно, что за это время может произойти», – сказал Николай Яременко.

С точки зрения российского футбола не поменяется ничего.

«Это повлияет на заработки владельцев клубов, но не на силу клубов. Политикам стоит переживать, что к нам реже будут приезжать «Барселона», «Реал» или кто-то еще. Но это единственный реальный минус», – считает Николай Яременко.

Стимулом для российского футбола может стать только реформа других важных составлявших российского футбола.

«Отменить лимит на легионеров, перестать заигрывать с расширением Премьер-лиги за счет команд, которые особенно в эту лигу не стремятся. Увеличить количество матчей внутри сезона. Это куда важнее и придаст футболу зрелищности», – сказал Николай Яременко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/