Стали известны комментаторы игр Кубка Париматч Премьер

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С 26 июня по 4 июля телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР организует в Австрии предсезонный турнир, в котором сыграют бронзовый призер недавно завершившегося чемпионата России «Краснодар», московские ЦСКА и «Спартак», а также «Ростов». Официальным спонсором турнира выступила букмекерская компания Париматч Россия.

Турнир будет освещать большая команда «Матч ТВ», включая 6 комментаторов.

6 матчей Кубка Париматч Премьер прокомментируют: Михаил Моссаковский, Тимур Журавель, Нобель Арустамян, Сергей Кривохарченко, Роман Нагучев и Михаил Поленов. Зрителей ждут эксклюзивные репортажи, интервью с кромки поля с участниками и экспертами, прямые включения до матчей и после их окончания. Кроме того, на месте события будет работать специально оборудованная студия.

Формат турнира, получивший название Кубок Париматч Премьер, будет идентичен тому, что с успехом прошел в январе в Катаре. По регламенту соперники сыграют каждый с каждым в один круг: в общей сложности 6 матчей. В случае ничейного исхода по итогам 90 минут предусмотрена серия пенальти. За победу в основное время клуб получит 3 очка, за победу в серии пенальти – 2, за поражение в серии пенальти – 1. При распределении мест в таблице, в случае равенства очков, решающее значение будет иметь разница мячей, и лишь в последнюю очередь – личные встречи.

Все матчи турнира Кубок Париматч Премьер в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР. Также игры можно будет увидеть на сайтах matchtv.ru, matchpremier.ru и в приложении «Матч! Клуб».

Источник: Пресс-служба телеканала «Матч ТВ»