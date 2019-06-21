"Черноморец" начал первый сбор

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Летнее межсезонье в российском футболе очень короткое. Не успевают команды закончить сезон, как уже начинается следующий.

В кратчайшие сроки одним клубам предстоит собрать заново разбежавшуюся команду, а другим точечно укрепить некоторые позиции. "Черноморец" трудно отнести к какой-либо из этих групп. С одной стороны с прошлого сезона осталось не так и много футболистов, с другой костяк все-таки есть. Новороссийская команда приступила к подготовке 20-го июня, а буквально неделю назад "Черноморец" возглавил Эдуард Саркисов.

- Эдуард Рачикович, не поздновато начинается первый сбор?

- Изначально сборы планировалось начать 20-го июня, я ничего менять не стал. Хотя, с учетом тех изменений, которые произошли в команде, конечно, можно было начать чуть раньше.

- Расскажите, кто остался в команде из прошлогоднего состава?

- Остались те футболисты, в которых мы заинтересованы. Вратарь Азамат Шогенов, наши новороссийцы Артур Ахмеджанов, Никита Панамарев, Артур Миносян. Манвел Агаронян дал свое согласие остаться в команде, Сергей Гаранжа, Иван Матюшенко. Возвращается в команду с просмотра Илья Захаров. Это ребята, которые играли в прошлом сезоне, хорошо зарекомендовавшие себя футболисты и мы рады, что они остаются.

- Какие позиции в команде требуют усиления?

- В первую очередь это линия защиты. Практически все защитники, кроме Артура Ахмеджанова по объективным и по субъективным причинам покинули команду. Ну, и позиция центрального нападающего вакантна. Это те линии, которые нам нужно укомплектовать в первую очередь. Насчет полузащиты, могу сказать: учитывая тех ребят, что остались и тех, что находятся на просмотре, думаю, все будет нормально.

На данный момент известно о двух контрольных матчах "Черноморца" и оба они пройдут в Абрау-Дюрсо на поле учебно-тренировочной базы "Футбольный мир". 26 июня наша команда сыграет с молодежным составом футбольного клуба "Ростов", а на следующий день соперником бело-синих буде песчанокопская "Чайка". Оба поединка планируется начать в 18 часов 30 минут.

Сергей Шахвердов