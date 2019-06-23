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В акции грузинского «Торпедо» против России принял участие российский футболист Кавтарадзе

Российский полузащитник кутаисского «Торпедо» Нодар Кавтарадзе принял участие в скандальной акции клуба против РФ. Напомним, футболисты «Торпедо» вышли на матч чемпионата страны с «Сиони» (7:0) в майках с антироссийскими лозунгами.

Среди 11 игроков стартового состава торпедовцев, надевших майки, был и Кавтарадзе, забивший два мяча в этой игре. 26-летний хавбек родился в Москве и является гражданином Российской Федерации.

Свою карьеру Кавтарадзе начинал в московском «Локомотиве» (выступал за вторую команду), после чего поиграл в «Тюмени», «Волге» и «Дружбе». С января 2017 года играет в Грузии.

В четверг, 20 июня, возле грузинского парламента в Тбилиси собралось не менее 10 тысяч митингующих. Поводом для этого стало выступление в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова: он занял кресло спикера и говорил по-русски; его речь прервали оппозиционеры. Митингующие жгли российские флаги и называли Россию оккупантом.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2019-06-23-v-aktsii-gruzinskogo-torpedo-protiv-rossii-prinyal-uchastiye-rossiyskiy-futbolist-kavtaradze

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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В акции грузинского «Торпедо» против России принял участие российский футболист Кавтарадзе

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