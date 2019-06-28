«Краснодар» обыграл ЦСКА на Кубке Париматч Премьер

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«Краснодар» начал выступление на Кубке Париматч Премьер с минимальной победы над ЦСКА. Единственный гол в конце первого тайма после розыгрыша углового забил Александр Мартынович.

«Краснодар» - ЦСКА — 1:0

Голы: 1:0 — Мартынович (45+1)

Предсезонный турнир в Австрии с участием ЦСКА, «Спартака», «Ростова» и «Краснодара» продлится до 4 июля.

Все матчи Кубка Париматч Премьер в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР. Также игры можно будет увидеть на сайтах matchtv.ru, matchpremier.ru и в приложении «Матч! Клуб».

МАТЧ ПРЕМЬЕР — премиальный канал о российском футболе с эксклюзивным контентом, на котором доступны все матчи Российской Премьер-Лиги сезона 2018/19 в прямом эфире. Также зрители МАТЧ ПРЕМЬЕР имеют возможность смотреть матчи российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, матчи Кубка России и товарищеские матчи клубов РПЛ, матчи сборной России по футболу и молодежной сборной России и аналитические футбольные программы.

Евгений Ивченко