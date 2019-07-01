Владимир Синяговский: Королева спорта собрала друзей "Мира без границ"...

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В этом году IV этап в рамках открытой спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ», проводимой по инициативе депутата Государственной Думы РФ Владимира Ильича Синяговского, собрал друзей в Горячем Ключе. Здесь на стадионе «Юность» прошли соревнования по легкой атлетике среди людей с ограниченными возможностями здоровья. .

Соревнования проходили по категориям: спорт ПОДА (поражения опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт глухих), спорт ЛИН (спортсмены с нарушением интеллекта).

Побороться за медали и проверить свои силы съехались около ста спортсменов с 12-ти муниципальных образований края: Новороссийска, Туапсе, Геленджика, Горячего Ключа, Темрюкского, Сочи, Абинского, Крымского, Славянского, Северского, Староминского, и Белореченского районов. На торжественном открытии с приветственным словом выступили глава муниципального образования Горячий Ключ Александр Николаевич Кильганкин, помощник депутата Государственной Думы РФ Синяговского В.И. – Александр Васильевич Маслов и председатель общественной организации Краснодарского края «Мир без границ» Виталий Александрович Козырев.

Соревнования проходили по дисциплине бег 100 метров и эстафета 4 по 100 метров. В жаркой борьбе, но в дружественной атмосфере были выявлены сильнейшие спортсмены, которыми стали:

Спорт ПОДА:

коляски девушки – Кырманова Виолетта (Крымск)

коляски женщины – Лунина Оксана (Крымск)

коляски мужчины – Поляков Алексей (Крымск)

ДЦП девушки – Макрий Алиса (Сочи)

ДЦП женщины – Веевник Татьяна (Абинск)

ДЦП юноши – Тонитовский Иван (Горячий Ключ)

ДЦП мужчины – Астахов Евгений (Белореченск)

Ампутанты юноши – Акименко Роман (Крымск)

Ампутанты женщины – Тримастина Юлия (ст. Староминская)

Ампутанты мужчины – Онищенко Алексей (Славянск–на-Кубани

Спорт ЛИН:

Девушки – Куприй Дарья (Северский район)

Женщины – Комарова Ольга (Северский район)

Юноши – Рындин Илья (Славянск–на-Кубани)

Мужчины – Квасов Павел (Новороссийск)

Спорт слепых:

девушки – Акиншина Софья (Горячий Ключ)

Юноши – Малюгин Илья (Горячий Ключ)–

женщины – Воловко Надежда (Славянск- на-Кубани)

мужчины –Букарин Михаил (Северский район)

Спорт глухих:

юноши – Иевлев Дмитрий (Славянск- на-Кубани)

Победителями в эстафете 4 по 100 метров стала объединенная команда Крымского и Белореченского районов, второе место – команда Северского района и третье – команда Славянского района.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.