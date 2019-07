РОССИЙСКАЯ ГИМНАСТКА СТАЛА ГЕРОИНЕЙ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО СЕРИАЛА ОТ OLYMPIC CHANNEL

/Спорт и туризм/

Olympic Channel представляет All Around — документальный сериал длиной в год о трех гимнастках и об их пути в Токио-2020.

До Олимпийских игр — 2020 в Токио осталось чуть больше года. Новый сериал производства Olympic Channel All Around на протяжении 12 месяцев будет в реальном времени показывать трех топ-гимнасток, их жизнь и процесс подготовки к играм. Главные героини: россиянка Ангелина Мельникова, американка Морган Херд и китаянка Чэнь Илэ. All Around переплетает и сравнивает истории Мельниковой, Херд и Чэнь, каждая из которых претендует на золото Олимпийских игр. Зрители близко познакомятся с ними не только как с гимнастками топ-уровня, но и как с обыкновенными девушками, которым приходится совмещать личную жизнь с режимом, тренировками и соревнованиями. Все ради главной цели — Олимпийских игр — 2020 в Токио.

All Around — это документальный сериал о характере и личности. О человеке. Практически в режиме реального времени сериал расскажет о дружбе и конкуренции трех топ-гимнасток и об их погоне за мечтой — золотом Олимпийских игр.

Показ эксклюзивного документального сериала начинается 6 августа. Новые эпизоды будут выходить ежемесячно на Olympic Channel. Канал МОК доступен во всем мире на olympicchannel.com, в мобильных приложениях и на подключенных к услуге телевизорах.

«Очень рада участвовать в этом сериале», — говорит 18-летняя Ангелина Мельникова, которая в составе сборной России завоевала серебро Рио-2016. Уроженка Воронежа также стала двукратной чемпионкой России, а в 2019 году выиграла многоборье на Европейских играх. «Камеры будут следовать за мной повсюду. Хочется поскорее рассказать, что такое быть гимнасткой топ-уровня. Особенно в такой важный год перед Токио-2020!»

«Я так рада и благодарна, что мне дали возможность принять участие в этом сериале Olympic Channel, — говорит 17-летняя Морган Херд из США, которая в 2017 году выиграла чемпионат мира по многоборью. — Надеюсь показать зрителям, что происходит за кулисами: и во время соревнований, и между ними. Чтобы они поняли, как тяжело заниматься гимнастикой и психологически, и физически. В All Around болельщики увидят самый важный год в моей жизни!»

«Счастлива, что в сериале Olympic Channel All Around покажу миру, каково это — тренироваться с другими китайскими гимнастами и преследовать свои олимпийские мечты, — сказала 17-летняя Чэнь Илэ из Цзянси, которая в 2018 году победила в многоборье на Азиатских играх. — С нетерпением жду следующие двенадцать месяцев. Каждый день работаю в поте лица, чтобы исполнить свою мечту и достойно представить свою страну на Олимпийских играх — 2020 в Токио».

Болельщики смогут еще ближе познакомиться с героинями сериала в социальных сетях. Спортсменки сами будут создавать и публиковать уникальный контент, включая дневники и личные фотографии. У болельщиков будет возможность следить за их жизнью в соцсетях в реальном времени.

«За ближайший год All Around сблизит болельщиков с участницами Токио-2020, позволит войти в их жизнь на пути к олимпийской мечте, — говорит генеральный менеджер глобального проекта МОК Olympic Channel Марк Паркмен. — Ангелина Мельникова, Морган Херд и Чэнь Илэ — удивительно талантливые гимнастки, чьи притягательные личные качества вместе с историей их невероятных усилий и жертв вдохновят болельщиков и широкую аудиторию по всему миру».

Эксклюзивно для Olympic Channel All Around производит продюсерская компания Noah Media Group из Лондона. Она известна яркими творческими работами, которые удостоились многих наград и номинаций международных кинофестивалей. Среди них включение в официальную программу Каннского кинофестиваля, номинация BAFTA за лучший документальный фильм, премии Королевского телевизионного общества и Джона Грирсона.

Годичное освещение олимпийского спорта и жизни спортсменок, стремящихся к олимпийским вершинам, предлагается при помощи ОТТ-технологии.

Источник: Об Olympic Channel