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"Черноморец" сыграет в Кубке России с "Дружбой"

28 июля Новороссийская команда сыграет  гостях в 1/128 финала с "Дружбой" из Майкопа.

20 июля состоялись матчи 1/256 финала "Олимп-Кубка России" 2019/20. В Краснодаре майкопская "Дружба" выиграла со счетом 3:1 у местного "Урожая" и вышла в следующую стадию розыгрыша. Поскольку адыгейская команда играла этот матч в гостях, в 1/128 финала "Черноморцу" придется ехать в Майкоп.

Источник: http://www.fcchernomorets.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4186:qq------qq&catid=1:smi&Itemid=89

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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