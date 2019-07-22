В преддверии Международного дня шахмат состоялся шахматный турнир

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В начале мероприятия начальник ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю полковник внутренней службы Михаил Карпейкин поприветствовал всех присутствующих, пожелал участникам интересной игры, положительных эмоций и победы.

К шахматному турниру администрация учреждения и спортсмены готовились заранее. Для каждого спортсмена заранее были подготовлены доски, шахматы, специальные часы учета времени и очередности ходов.

Кроме того, сегодня во всех исправительных учреждениях Краснодарского края прошла Общероссийская акция по одновременной игре в шахматы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, посвященная Международному дню шахмат.

В 2019 году данная акция проводится впервые и дает старт Первому Всероссийскому чемпионату по шахматам среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

К участию в чемпионате допускаются все желающие осужденные, имеющие навыки игры в шахматы.

Первый этап проводится в исправительных колониях и следственных изоляторах каждого региона. Затем судейской комиссией ФСИН России будут проанализированы протоколы проведенных игр, определены лучшие игроки в каждом регионе Российской Федерации, которые в конце года сыграют между собой в режиме онлайн.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю