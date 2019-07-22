Иностранные туристы стали больше интересоваться Россией

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В первой половине 2019 года в Россию приезжало на 19,5% больше иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Больше всего путешественников из Германии, Казахстана и Южной Кореи. Россия так же пользуется спросом у Израиля, Италии, Франции, Великобритании, США и Чехии.

В среднем иностранцы остаются в России на 9 дней. Дольше всего – туристы из США (16 дней), Израиля (11 дней) и Германии (10 дней). Путешественники из Южной Кореи выбирают более короткие поездки (5 дней).

В годовщину окончания Чемпионата мира по футболу в России компания Amadeus выявила интерес иностранных путешественников к России и статистику въездного туризма. Анализ проводился на основе данных о бронированиях авиабилетов через глобальные системы GDS.

Положительная динамика сохраняется, сказал радио Sputnik генеральный директор российского офиса компании Amadeus Леонид Мармер.

«Это свидетельствует о благотворном влиянии глобальных спортивных событий на привлекательность страны как направления для путешествий. Грамотный подход к анализу итогов таких больших событий может помочь участникам отрасли и странам в целом строить максимально эффективные маркетинговые стратегии, опираясь на потребности и поведение путешественников при планировании поездок. Кроме того, на базе обширных статистических сведений big data можно провести наиболее точную сегментацию клиентов, найти способы повышения уровня сервиса на разных этапах взаимодействия с гостями, направить инвестиции в критически важные области», – сказал Леонид Мармер.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru