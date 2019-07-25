Мальдивы стали ближе?

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Новые правила для россиян, которые выбирают для отдыха Мальдивы. Теперь там можно находится без визы в течение трех месяцев. С четверга, 25 июля, вступает в силу соглашение между двумя странами о взаимной отмене визовых требований. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Целью поездки не должно быть трудоустройство, учеба или постоянное проживание. Ранее россияне могли находиться на Мальдивах без визы 30 дней.

Это больше похоже на шутку, рассказал в интервью член Президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян.

«Мальдивы - дорогое направление, самый простой отель стоит не менее 300 долларов в сутки, а в среднем 400-500 долларов. Естественно, 99,9% наших граждан не превышают срок пребывания там 2-3 недели. И, когда Мальдивы делают пребывание в 90 дней - это как шутка, как некий стёб. Понятно, что никто не будет отдавать за 90 дней 45 тысяч долларов», - считает эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru